Александр Анюков
№22
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
28 сент. 1982 (37) лет
Рост
178
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
Тамбов
3 : 0
Крылья Советов
65'
65'
65'
16.03.2020 16 марта 2020 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
3
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020 8 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
Крылья Советов
2 : 3
Урал
78'
78'
78'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Урал
3
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
0 : 1
Уфа
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Уфа
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
ЦСКА
1 : 0
Крылья Советов
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
Спартак
2 : 0
Крылья Советов
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
2
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
Оренбург
0 : 1
Крылья Советов
90'
90'
90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 11:30
минуты: 1' - 90'
Оренбург
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 76'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 76'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
Крылья Советов
2 : 0
Тамбов
45'
45'
45'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
Ахмат
1 : 1
Крылья Советов
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 73'
Ахмат
1
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 73'
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019 30 авг. 2019 пт 20:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
0
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
81'
81'
81'
25.08.2019 25 авг. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Крылья Советов
1
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
Урал
1 : 3
Крылья Советов
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Урал
1
Крылья Советов
3
минуты: 1' - 90'
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
Ростов
1 : 0
Крылья Советов
12.08.2019 12 авг. 2019 пн 20:00
минуты: 1' - 70'
Ростов
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 70'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
Крылья Советов
1 : 2
Локомотив
21'
21'
21'
3.08.2019 3 авг. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 66'
Крылья Советов
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 66'
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019 27 июля 2019 сб 14:00
минуты: 1' - 70'
Уфа
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 70'
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019 20 июля 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 75'
Крылья Советов
2
Арсенал
3
минуты: 1' - 75'
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
Крылья Советов
2 : 0
ЦСКА
14.07.2019 14 июля 2019 вс 16:30
минуты: 1' - 66'
Крылья Советов
2
ЦСКА
0
минуты: 1' - 66'