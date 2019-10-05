Матч завершен
Сочи
Сочи
0:2
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 4
Соболев 69
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
5 окт. 2019, 19:00 МСК
5.10.2019, 19:00 МСК
суббота
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
66
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
90
5
Померко
Алексей Померко
51
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
59
26
Калугин
Никита Калугин
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
76
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
99
Канунников
Максим Канунников
84
8
Гацкан
Александр Гацкан
90
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
87
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
4'
69'
4', 69'
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
10
Терехов
Сергей Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
10
Терехов
Антон Терехов
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
69
Голенков
Егор Голенков
9
Радонич
Деян Радонич