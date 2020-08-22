Александр Анюков
№22
Защитник
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Команда
Возраст
38
Рост
178
Вес
67
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Фанаты «Зенита» сделали баннер в честь назначения Анюкова – тот наконец-то стал тренером
#Александр Анюков
22 августа 2020, 21:45
РПЛ бывает и такой: тренер убегает в центральный круг во время матча, игроки бьют друг друга
#Крылья Советов
20 октября 2019, 14:20
«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
#Зенит
21 апреля 2019, 13:36