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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 73
Канунников 74
2:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 11 тур
РПЛ,
11 тур
Россия
28 сент. 2019, 14:00 МСК
28.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
67
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
68
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
81
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
73'
73'
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
10
Терехов
Сергей Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
99
Канунников
Максим Канунников
74'
9
Радонич
Деян Радонич
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
46
3
Тетрашвили
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90
30
Таказов
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Осипенко
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27
Грицаенко
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90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
8
Килин
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7
Чернышов
Олег Чернышов
70
Муниру
Салли Муниру
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев