Матч завершен
Крылья Советов
Самара
Соболев 73
Канунников 74
2:0
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
28 сент. 2019, 14:00 МСК
28.09.2019, 14:00 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Крылья Советов
мин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
22
Анюков
Александр Анюков
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
8
Гацкан
Александр Гацкан
67
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
68
20
Мияилович
Срджан Мияилович
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
81
17
Зиньковский
Антон Зиньковский
90
7
Соболев
Александр Соболев
73'
73'
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
10
Терехов
Сергей Терехов
5
Лысцов
Виталий Лысцов
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
14
Гынсарь
Раду Гынсарь
6
Якуба
Денис Якуба
78
Киселев
Геннадий Киселев
52
Смирнов
Данила Смирнов
99
Канунников
Максим Канунников
74'
9
Радонич
Деян Радонич
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
90
2
Рыбин
Алексей Рыбин
46
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
30
Таказов
Сослан Таказов
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
77
Костюков
Михаил Костюков
80
19
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
80
27
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
6
Кулик
Владислав Кулик
8
Килин
Антон Килин
7
Чернышов
Олег Чернышов
70
Муниру
Салли Муниру
11
Муйва
Олабиран Муйва
15
Мухаммед
Усман Мухаммед
9
Мамтов
Хасан Мамтов
48
Часовских
Андрей Часовских
14
Аппаев
Хызыр Аппаев