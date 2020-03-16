Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Мелкадзе 33
Обухов 54
Килин 80
3:0
Матч завершен
Крылья Советов
Самара
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
16 марта 2020, 19:30 МСК
16.03.2020, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
46
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
13
Обухов
Владимир Обухов
54'
54'
78
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
5
Шляков
Евгений Шляков
90
8
Килин
Антон Килин
80'
80'
90
77
Костюков
Михаил Костюков
45
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
37
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
33'
33'
90
13
Грицаенко
Алексей Грицаенко
90
15
Филин
Александр Филин
90
Запасные
73
Чагров
Никита Чагров
30
Таказов
Сослан Таказов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
25
Карасев
Павел Карасев
9
Кардозу
Мигел Кардозу
80
Хосонов
Хетаг Хосонов
9
Мамтов
Хасан Мамтов
67
Федчук
Артем Федчук
Крылья Советов
мин
22
Анюков
Александр Анюков
90
39
Фролов
Евгений Фролов
90
77
Кабутов
Дмитрий Кабутов
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
86
18
Зеффан
Мехди Зеффан
90
3
Чернов
Никита Чернов
90
50
Карпов
Максим Карпов
90
28
Антон
Пол Антон
90
9
Радонич
Деян Радонич
55
15
Глушенков
Максим Глушенков
62
11
Попович
Денис Попович
90
Запасные
81
Овсянников
Богдан Овсянников
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
44
Чичерин
Никита Чичерин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
2
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
8
Гацкан
Александр Гацкан
20
Мияилович
Срджан Мияилович
30
Иванов
Сергей Иванов
10
Терехов
Антон Терехов
7
Хади
Сафа Хади
69
Голенков
Егор Голенков