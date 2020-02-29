Маттео Политано
№21
Нападающий
Подписаться
Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1993 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020 29 февр. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 84'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 84'
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020 21 февр. 2020 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
90'
90'
90'
3.02.2020 3 февр. 2020 пн 22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020 11 янв. 2020 сб 22:45
минуты: 80' - 90'
Интер
1
Аталанта
1
минуты: 80' - 90'
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020 6 янв. 2020 пн 22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019 6 дек. 2019 пт 22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019 1 дек. 2019 вс 17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019 2 нояб. 2019 сб 20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019 29 окт. 2019 вт 23:00
был в запасе
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 19:00
был в запасе
Интер
2
Парма
2
был в запасе
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
4
был в запасе
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019 6 окт. 2019 вс 21:45
минуты: 78' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 78' - 90'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 19:00
был в запасе
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019 25 сент. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019 21 сент. 2019 сб 21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019 14 сент. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
Показать все игры