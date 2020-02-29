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Маттео Политано
№21
Нападающий
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Команда
Наполи
Гражданство
Италия
Дата рождения
3 авг. 1993 (26) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов плей-офф
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
Наполи
2 : 1
Торино
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
22:45
минуты: 1' - 84'
Наполи
2
Торино
1
минуты: 1' - 84'
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
Брешиа
1 : 2
Наполи
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Наполи
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
Кальяри
0 : 1
Наполи
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
20:00
был в запасе
Кальяри
0
Наполи
1
был в запасе
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
Наполи
2 : 3
Лечче
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
2
Лечче
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
90'
90'
90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
был в запасе
Сампдория
2
Наполи
4
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
Интер
1 : 1
Аталанта
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:45
минуты: 80' - 90'
Интер
1
Аталанта
1
минуты: 80' - 90'
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
Фиорентина
1 : 1
Интер
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
22:45
был в запасе
Фиорентина
1
Интер
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
Болонья
1 : 2
Интер
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
20:00
был в запасе
Болонья
1
Интер
2
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
был в запасе
Брешиа
1
Интер
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Интер
2
Парма
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
4
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 78' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 78' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Сампдория
1
Интер
3
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
Милан
0 : 2
Интер
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:45
был в запасе
Милан
0
Интер
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
Интер
1 : 0
Удинезе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Удинезе
0
минуты: 1' - 90'
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