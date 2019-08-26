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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 21
Сенси 24
Лукаку 60
Кандрева 84
4:0
Матч завершен
Лечче
Лечче
Серия А, 1 тур
Серия А,
1 тур
Италия
26 авг. 2019, 21:45 МСК
26.08.2019, 21:45 МСК
понедельник
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
84'
84'
90
18
Асамоа
Квадво Асамоа
90
13
Раноккия
Андреа Раноккия
90
9
Лукаку
Ромелу Лукаку
60'
60'
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
77
Брозович
Марсело Брозович
21'
21'
90
8
Весино
Матиас Весино
90
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
90
12
Сенси
Стефано Сенси
24'
24'
90
10
Мартинес
Лаутаро Мартинес
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
27
Паделли
Даниэле Паделли
6
де Врей
Стефан де Врей
11
Димарко
Федерико Димарко
29
Дальберт
Дальберт
95
Бастони
Алессандро Бастони
20
Валеро
Борха Валеро
5
Гальярдини
Роберто Гальярдини
19
Лазаро
Валентино Лазаро
23
Барелла
Николо Барелла
16
Политано
Маттео Политано
Лечче
мин
13
Россеттини
Лука Россеттини
90
29
Рисполи
Андреа Рисполи
90
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
90
21
Габриэл
Габриэл
90
10
Фалько
Филиппо Фалько
90
9
Лападула
Джанлука Лападула
90
37
Маер
Жан Маер
90
5
Лучионе
Фабио Лучионе
90
4
Петриччионе
Якопо Петриччионе
90
27
Кальдерони
Марко Кальдерони
90
19
Ла Мантия
Андреа Ла Мантия
90
Запасные
2
Риккарди
Давиде Риккарди
39
Делл'Орко
Кристиан Делл'Орко
11
Шахов
Евгений Шахов
8
Манкосу
Марко Манкосу
7
Хайе
Том Хайе
23
Табанелли
Андреа Табанелли
6
Бензар
Ромарио Бензар
17
Фариас
Диего Фариас