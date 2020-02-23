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Вукашин Йованович
№14
Защитник
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Команда
Бордо
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 мая 1996 (24) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
испания. примера
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
4
Бордо
3
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
Бордо
1 : 2
Лион
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
19:30
был в запасе
Бордо
1
Лион
2
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Ренн
1 : 0
Бордо
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Ренн
1
Бордо
0
был в запасе
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
Бордо
0 : 1
Страсбур
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
0
Страсбур
1
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Бордо
6 : 0
Ним
64'
64'
64'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
6
Ним
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Реймс
1
Бордо
1
был в запасе
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
Ницца
1 : 1
Бордо
22'
22'
22'
8.11.2019
8 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 0
Нант
84'
84'
84'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Нант
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
Лилль
3 : 0
Бордо
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лилль
3
Бордо
0
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
Бордо
0 : 1
Сент-Этьен
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:00
был в запасе
Бордо
0
Сент-Этьен
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Бордо
0
ПСЖ
1
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Амьен
1 : 3
Бордо
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Амьен
1
Бордо
3
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 2
Брест
41'
41'
41'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Бордо
2
Брест
2
минуты: 1' - 46'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Бордо
2 : 0
Метц
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Метц
0
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
Лион
1 : 1
Бордо
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
18:30
был в запасе
Лион
1
Бордо
1
был в запасе