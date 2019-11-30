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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реймс
Реймс
Диа 90
1:1
Матч завершен
Бордо
Бордо
Майя 27
Лига 1, 15 тур
Лига 1,
15 тур
Франция
30 нояб. 2019, 22:00 МСК
30.11.2019, 22:00 МСК
суббота
Составы
Реймс
мин
4
Ромао
Алексис Ромао
90
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
90
1
Райкович
Предраг Райкович
90
25
Думбия
Мусса Думбия
90
9
Донис
Анастасиос Донис
90
32
Фоке
Томас Фоке
90
13
Камара
Ассан Камара
90
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
90
6
Дисаси
Аксель Дисаси
90
11
Диа
Булайе Диа
90'
90'
90
33
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
90
Запасные
16
Леметр
Николя Леметр
3
Конан
Конан
15
Манетси
Маршал Манетси
20
Дингом
Тристан Дингом
8
Кутеса
Дерек Кутеса
10
Сук
Хён-Джун Сук
18
Уден
Реми Уден
Бордо
мин
6
Косиельни
Лоран Косиельни
90
1
Костиль
Бенуа Костиль
90
23
Бенито
Лорис Бенито
90
12
де Превилль
Николя де Превилль
90
4
Мешер
Мешер
90
3
Пабло
Пабло
90
9
Майя
Джош Майя
27'
27'
90
10
Калу
Самуэль Калу
90
8
Чуаэми
Орельен Чуаэми
90
5
Отавио
Отавио
90
19
Адли
Ясин Адли
90
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
14
Йованович
Вукашин Йованович
20
Сабали
Юссуф Сабали
25
Кватен
Энок Кватен
17
Айт Беннассер
Юссеф Айт Беннассер
26
Башич
Тома Башич
42
Кафу
Джонатан Кафу