Реймс - Бордо: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Реймс
Реймс
-:-

Реймс - Бордо: 23 мая 2021 смотреть онлайн

Бордо
Бордо
Лига 1, 38 тур

Лига 1,

38 тур

Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Предварительный состав

Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-

Прошлые матчи

23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Бордо
1
Реймс
3
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 22:00
Реймс
1
Бордо
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019 18 мая 2019 сб 22:00
Бордо
0
Реймс
1
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Реймс
0 : 0
Бордо
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 21:00
Реймс
0
Бордо
0
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4
Бордо
1
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
1 : 2
Реймс
09.08.2015 09 авг. 2015 вс 18:00
Бордо
1
Реймс
2
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:00
Бордо
1 : 1
Реймс
28.02.2015 28 февр. 2015 сб 22:00
Бордо
1
Реймс
1
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Бордо
03.10.2014 03 окт. 2014 пт 21:30
Реймс
1
Бордо
0
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Реймс
1 : 0
Бордо
15.02.2014 15 февр. 2014 сб 22:00
Реймс
1
Бордо
0
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Бордо
0 : 0
Реймс
25.09.2013 25 сент. 2013 ср 20:00
Бордо
0
Реймс
0
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:00
Бордо
0 : 0
Реймс
27.04.2013 27 апр. 2013 сб 21:00
Бордо
0
Реймс
0
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 16:00
Реймс
0 : 0
Бордо
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 16:00
Реймс
0
Бордо
0

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