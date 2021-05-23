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Лига 1
Реймс VS Бордо
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Реймс - Бордо: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Реймс
Реймс
-:-
Реймс - Бордо: 23 мая 2021 смотреть онлайн
Бордо
Бордо
Лига 1, 38 тур
Лига 1,
38 тур
Франция
23 мая 2021, 22:00 МСК
23.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Реймс
мин
1
Райкович
Предраг Райкович
3
Конан
Конан
2
Фас
Вут Фас
5
Абдельхамид
Юнис Абдельхамид
32
Фоке
Томас Фоке
21
Мбюкю
Натанаэль Мбюкю
7
Шавалерен
Хавьер Шавалерен
15
Манетси
Маршал Манетси
23
Кассама
Морету Кассама
24
Кафаро
Матье Кафаро
11
Диа
Булайе Диа
Запасные
16
Диуф
Йехван Диуф
-
29
Марешич
Дарио Марешич
-
28
де Смет
Тибо де Смет
-
14
Бериша
Валон Бериша
-
25
Думбия
Мусса Думбия
-
8
Кутеса
Дерек Кутеса
-
10
Зенели
Арбер Зенели
-
27
Туре
Эль Билал Туре
-
9
Сирхейс
Кай Сирхейс
-
Бордо
мин
1
Костиль
Бенуа Костиль
23
Бенито
Лорис Бенито
6
Косиельни
Лоран Косиельни
24
Байссе
Поль Байссе
20
Сабали
Юссуф Сабали
15
Сери
Жан Мишель Сери
26
Башич
Тома Башич
19
Адли
Ясин Адли
28
Уден
Реми Уден
12
де Превилль
Николя де Превилль
18
У-Джо
Хван У-Джо
Запасные
16
Пуссен
Гаэтан Пуссен
-
29
Пундж
Максим Пундж
-
25
Кватен
Энок Кватен
-
21
Бессил
Лоик Бессил
-
27
Лакуа
Том Лакуа
-
7
Бриан
Джимми Бриан
-
31
Траоре
Амаду Траоре
-
36
Мара
Секу Мара
-
33
Issouf Sissokho
Issouf Sissokho
-
Прошлые матчи
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1 : 3
Реймс
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
21:00
Бордо
1
Реймс
3
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1 : 1
Бордо
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
22:00
Реймс
1
Бордо
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0 : 1
Реймс
18.05.2019
18 мая 2019
сб
22:00
Бордо
0
Реймс
1
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Бордо
29.09.2018
29 сент. 2018
сб
21:00
Реймс
0
Бордо
0
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
22:00
Реймс
4
Бордо
1
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
Бордо
1 : 2
Реймс
09.08.2015
09 авг. 2015
вс
18:00
Бордо
1
Реймс
2
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:00
Бордо
1 : 1
Реймс
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:00
Бордо
1
Реймс
1
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
21:30
Реймс
1 : 0
Бордо
03.10.2014
03 окт. 2014
пт
21:30
Реймс
1
Бордо
0
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Реймс
1 : 0
Бордо
15.02.2014
15 февр. 2014
сб
22:00
Реймс
1
Бордо
0
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
20:00
Бордо
0 : 0
Реймс
25.09.2013
25 сент. 2013
ср
20:00
Бордо
0
Реймс
0
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
Бордо
0 : 0
Реймс
27.04.2013
27 апр. 2013
сб
21:00
Бордо
0
Реймс
0
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
16:00
Реймс
0 : 0
Бордо
09.12.2012
09 дек. 2012
вс
16:00
Реймс
0
Бордо
0
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