Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Лоренцо Тонелли
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Сампдория
Гражданство
Италия
Дата рождения
17 янв. 1990 (30) лет
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Сампдория
1 : 5
Фиорентина
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Фиорентина
5
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
Торино
1 : 3
Сампдория
21'
21'
21'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Торино
1
Сампдория
3
минуты: 1' - 90'
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
Сампдория
2 : 4
Наполи
3.02.2020
3 февр. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Сампдория
2
Наполи
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Сассуоло
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
Наполи
0 : 2
Фиорентина
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
22:45
был в запасе
Наполи
0
Фиорентина
2
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
Лацио
1 : 0
Наполи
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
20:00
был в запасе
Лацио
1
Наполи
0
был в запасе
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
Наполи
1 : 3
Интер
6.01.2020
6 янв. 2020
пн
22:45
был в запасе
Наполи
1
Интер
3
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
был в запасе
Наполи
0
Дженоа
0
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
Рома
2 : 1
Наполи
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
17:00
был в запасе
Рома
2
Наполи
1
был в запасе
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
Наполи
2 : 2
Аталанта
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
21:00
был в запасе
Наполи
2
Аталанта
2
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
СПАЛ
1 : 1
Наполи
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Наполи
1
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
Наполи
2 : 0
Верона
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Наполи
2
Верона
0
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
Торино
0 : 0
Наполи
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
19:00
был в запасе
Торино
0
Наполи
0
был в запасе