Матч завершен
СПАЛ
Феррара
Куртич 16
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Милик 9
Серия А, 9 тур

Серия А,

9 тур

Италия
27 окт. 2019, 17:00 МСК
27.10.2019, 17:00 МСК
воскресенье
Составы
СПАЛ
мин
40
Томович
Ненад Томович
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
19
Куртич
Ясмин Куртич
16'
16'
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
99
Бериша
Этрит Бериша
90
37
Петанья
Андреа Петанья
90
11
Мургиа
Алессандро Мургиа
90
23
Викари
Франческо Викари
90
13
Реца
Аркадиуш Реца
90
3
Игор
Игор
90
21
Стрефезза
Габриэль Стрефезза
90
Запасные
22
Тиам
Демба Тиам
25
Летица
Карло Летица
27
Фелипе
Фелипе
66
Саламон
Бартош Саламон
4
Сионек
Тиаго Сионек
26
Сала
Джакопо Сала
8
Валоти
Маттиа Валоти
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
10
Флоккари
Сержио Флоккари
9
Мончини
Габриэле Мончини
Наполи
мин
25
Оспина
Давид Оспина
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
14
Мертенс
Дрис Мертенс
90
2
Малку
Кевин Малку
90
5
Аллан
Аллан
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
99
Милик
Аркадиуш Милик
9'
9'
90
20
Зелински
Петр Зелински
90
13
Луперто
Себастьяно Луперто
90
12
Эльмас
Эльйиф Эльмас
90
22
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
90
Запасные
1
Мерет
Алекс Мерет
27
Карнезис
Орестис Карнезис
31
Гулам
Фаузи Гулам
19
Максимович
Никола Максимович
62
Тонелли
Лоренцо Тонелли
34
Юнес
Армин Юнес
8
Руис
Фабиан Руис
70
Гаэтано
Джанлука Гаэтано
9
Льоренте
Фернандо Льоренте
7
Кальехон
Хосе Кальехон
11
Лосано
Ирвинг Лосано