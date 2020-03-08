Лассе Шоне
№20
Полузащитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Дания
Дата рождения
27 мая 1986 (34) года
Рост
177
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
8.03.2020 8 марта 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
Дженоа
2 : 3
Лацио
23.02.2020 23 февр. 2020 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Лацио
3
минуты: 1' - 90'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Кальяри
0
минуты: 1' - 90'
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
2.02.2020 2 февр. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
31'
31'
31'
25.01.2020 25 янв. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
28'
28'
28'
12.01.2020 12 янв. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 20:00
был в запасе
Дженоа
2
Сассуоло
1
был в запасе
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
21.12.2019 21 дек. 2019 сб 20:00
был в запасе
Интер
4
Дженоа
0
был в запасе
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
14.12.2019 14 дек. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019 8 дек. 2019 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019 25 нояб. 2019 пн 22:45
был в запасе
СПАЛ
1
Дженоа
1
был в запасе
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
15'
15'
15'
9.11.2019 9 нояб. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
3.11.2019 3 нояб. 2019 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
26.10.2019 26 окт. 2019 сб 21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
Парма
5 : 1
Дженоа
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Парма
5
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
41'
67'
41'
67'
41'
67'
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 21:45
41'
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019 29 сент. 2019 вс 16:00
минуты: 69' - 90'
Лацио
4
Дженоа
0
минуты: 69' - 90'
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