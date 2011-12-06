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Мохамед Сарр
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2009/2010
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
Генк
1 : 1
Байер
06.12.2011
06 дек. 2011
вт
22:45
был в запасе
Генк
1
Байер
1
был в запасе
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
Валенсия
7 : 0
Генк
23.11.2011
23 нояб. 2011
ср
22:45
минуты: 46' - 90'
Валенсия
7
Генк
0
минуты: 46' - 90'
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
22:45
Генк
1 : 1
Челси
01.11.2011
01 нояб. 2011
вт
22:45
был в запасе
Генк
1
Челси
1
был в запасе