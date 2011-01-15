Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Баррал 1
Касес 31
2:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
15 янв. 2011, 20:00 МСК
15.01.2011, 20:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Спортинг
мин
0
Куэльяр
Иван Куэльяр
90
0
Эрнандес
Иван Эрнандес
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Де лас Куэвас
Мигель Де лас Куэвас
56
0
Ривера
Альберто Ривера
90
0
Эгурен
Себастьян Эгурен
90
0
Касес
Начо Касес
31'
31'
83
0
Баррал
Давид Баррал
1'
1'
90
Запасные
0
Хуан Пабло
Хуан Пабло
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
0
Састре
Рафаэль Састре
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
0
Альварес
Серхио Альварес
0
Ново
Начо Ново
0
Сангой
Гастон Сангой
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Агирре
Сендоа Агирре
63
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
46
0
Тоте
Тоте
65
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Дренте
Ройстон Дренте
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Кико
Кико
0
Портильо
Хавьер Портильо