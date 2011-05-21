Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
0:0
Матч завершен
Спортинг
Хихон
Примера, 38 тур
Примера,
38 тур
Испания
21 мая 2011, 21:00 МСК
21.05.2011, 21:00 МСК
суббота
Рафаэль Рамирес Домингес
Рафаэль Рамирес Домингес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Альба
Унаи Альба
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
46
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Кико
Кико
46
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
68
Запасные
0
Хуанра
Хуанра
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Агирре
Сендоа Агирре
Спортинг
мин
0
Рауль
Рауль
90
0
Хорхе
Гарсия Хорхе
90
0
Лора
Альберто Лора
90
0
Канелья
Роберто Канелья
90
0
Арнолен
Грегори Арнолен
90
0
Састре
Рафаэль Састре
90
0
Айосе
Гарсиа Перес Айосе
64
0
Альварес
Серхио Альварес
90
0
Касес
Начо Касес
64
0
Моран
Луис Моран
90
0
Баррал
Давид Баррал
79
Запасные
0
Повес
Хавьер Повес
0
Муньис
Хуан Муньис
0
Ново
Начо Ново