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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Осасуна
Памплона
Монреаль 40
Лоло 56
Вадоч 90
3:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
7 нояб. 2010, 19:00 МСК
7.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Дамиа
Абелья Дамиа
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
40'
40'
90
0
Фланьо
Мигель Фланьо
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Некунам
Джавад Некунам
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Сориано
Фернандо Сориано
82
0
Лоло
Лоло
56'
56'
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
87
0
Аранда
Карлос Аранда
90
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Хосечо
Хосечо
0
Нельсон
Маркос Нельсон
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
90'
0
Сола
Кике Сола
0
Лекич
Деян Лекич
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Агилар
Абель Агилар
65
0
Кико
Кико
86
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
65
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Томер
Оливье Томер
0
Портильо
Хавьер Портильо