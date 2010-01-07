Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Квинси Промес
Александр Соболев
Александр Кокорин
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Александр Головин
Неймар Да Силва
Эрлинг Браут Холанд
Россия
Мальта
Норвегия
Белоруссия
Англия
США
Испания
Нидерланды
Франция
Ирландия
Косово
Спартак
Ливерпуль
Зенит
Локомотив
ЦСКА
Бавария
Краснодар
Манчестер Сити
Барселона
Ювентус
Арсенал
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Главная
Футбол
Матч-Центр
Кубок Испании
Эркулес VS Осасуна
Поделиться:
Эркулес - Осасуна: 07 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
2:1
Первый матч 0:1
Эркулес - Осасуна: 07 января 2010 смотреть онлайн
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кубок Испании, 1/8 финала
Кубок Испании,
1/8 финала
Испания
7 янв. 2010, 22:00 МСК
7.01.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Эркулес
мин
0
Альба
Унаи Альба
0
Пенья
Франциско Пенья
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
0
Кортес
Давид Кортес
0
Агилар
Абель Агилар
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Кико
Кико
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Трезеге
Давид Трезеге
Запасные
0
Хуанра
Хуанра
-
0
Руфете
Франсиско Руфете
-
0
Агирре
Сендоа Агирре
-
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-
События
Матч окончен 2:1
Прошлые матчи
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Эркулес
0 : 4
Осасуна
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Эркулес
0
Осасуна
4
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
3 : 0
Эркулес
07.11.2010
07 нояб. 2010
вс
19:00
Осасуна
3
Эркулес
0
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Осасуна
1 : 0
Эркулес
13.01.2010
13 янв. 2010
ср
22:00
Осасуна
1
Эркулес
0
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
22:00
Эркулес
2 : 1
Осасуна
07.01.2010
07 янв. 2010
чт
22:00
Эркулес
2
Осасуна
1
Новости
История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
#Алекс Санчес
03 февраля, 00:01
В Испании сильный снегопад: «Реал» не мог вылететь из-за обледенения полосы, а «Атлетик» не приземлился в Мадриде
1
#Реал
09 января, 01:01
1
Израильтянин из Примеры не ест с командой, празднует гол молитвой иудея и выбирал клуб по совету раввина
#Шон Вайссман
12 декабря 2020, 13:55
Первый мяч на «Камп Ноу», четыре гола в трех матчах – это неожиданно преобразился Брэйтуэйт из «Барсы»
#Мартин Брэйтуэйт
02 декабря 2020, 23:59
Он вскрыл сейф босса, два года судился, работал дворником и перенес реанимацию новорожденной дочери. Сейчас – хит Испании
1
#Чими Авила
31 мая 2020, 17:07
1
#
Новости матча
Из-за снегопадов в Испании «Реал» не вернется в Мадрид. На матч за Суперкубок он полетит из Малаги
10 января, 21:07
«Реал» не забил в Примере впервые с 17 октября
10 января, 10:30
Месси оштрафовали на 600 евро за празднование гола в майке Марадоны
02 декабря 2020, 17:38
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45