Эркулес - Осасуна: 07 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Эркулес
Аликанте
2:1
Первый матч 0:1

Эркулес - Осасуна: 07 января 2010 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
Кубок Испании, 1/8 финала

Кубок Испании,

1/8 финала

Испания
7 янв. 2010, 22:00 МСК
7.01.2010, 22:00 МСК
четверг
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Эркулес
мин
0
Альба
Унаи Альба
0
Пенья
Франциско Пенья
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
0
Кортес
Давид Кортес
0
Агилар
Абель Агилар
0
Фаринос
Франциско Фаринос
0
Кико
Кико
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Трезеге
Давид Трезеге
Запасные
0
Хуанра
Хуанра
-
0
Руфете
Франсиско Руфете
-
0
Агирре
Сендоа Агирре
-
Осасуна
мин
13
Рубен
Рубен
4
Гарсия
Унаи Гарсия
15
Латорре
Антонио Латорре
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
21
Перес
Иньиго Перес
20
Брашанац
Дарко Брашанац
10
Торрес
Роберто Торрес
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Гальего
Энрик Гальего
16
Арнайц
Хосе Мануэль Арнайц
Запасные
25
Перес
Хуан Перес
-
1
Эррера
Серхио Эррера
-
6
Ойер
Ойер
-
3
Навас
Рауль Навас
-
30
Эступинан
Первис Эступинан
-
2
Видаль
Игнасио Видаль
-
8
Мерида
Фран Мерида
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
33
Мартинес
Хави Мартинес
-
34
Орос
Аймар Орос
-
22
Адриан
Адриан
-
7
Кардона
Марк Кардона
-

События

Матч окончен 2:1

Прошлые матчи

20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Эркулес
0 : 4
Осасуна
20.03.2011 20 марта 2011 вс 19:00
Эркулес
0
Осасуна
4
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Осасуна
3 : 0
Эркулес
07.11.2010 07 нояб. 2010 вс 19:00
Осасуна
3
Эркулес
0
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Осасуна
1 : 0
Эркулес
13.01.2010 13 янв. 2010 ср 22:00
Осасуна
1
Эркулес
0
07.01.2010 07 янв. 2010 чт 22:00
Эркулес
2 : 1
Осасуна
07.01.2010 07 янв. 2010 чт 22:00
Эркулес
2
Осасуна
1

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