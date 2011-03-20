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Футбол
Материалы
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MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
0:4
Матч завершен
Осасуна
Памплона
Камуньяс 10
Нельсон 36
Вадоч 61
Сола 66
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
20 марта 2011, 19:00 МСК
20.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
56
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Кико
Кико
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
87
0
Портильо
Хавьер Портильо
90
Запасные
0
Альба
Унаи Альба
0
Кортес
Давид Кортес
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
Осасуна
мин
0
Рикарду
Рикарду
90
0
Монреаль
Начо Монреаль
90
0
Серхио
Серхио
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
36'
36'
80
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
10'
10'
90
0
Пуньяль
Франциско Пуньяль
90
0
Лоло
Лоло
90
0
Вадоч
Кристиан Вадоч
61'
61'
90
0
Шоджаеи
Масуд Шоджаеи
90
0
Сехудо
Альваро Сехудо
62
0
Сола
Кике Сола
66'
66'
72
Запасные
0
Риесго
Асьер Риесго
0
Дамиа
Абелья Дамиа
0
Фланьо
Мигель Фланьо
0
Хосечо
Хосечо
0
Кальеха
Хавьер Кальеха
0
Коро
Коро
0
Лекич
Деян Лекич