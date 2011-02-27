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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
0:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 25 тур
Примера,
25 тур
Испания
27 февр. 2011, 19:00 МСК
27.02.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Альберто Ундиано Мальенко
Альберто Ундиано Мальенко
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Томер
Оливье Томер
58
0
Фаринос
Франциско Фаринос
77
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
90
0
Тоте
Тоте
71
0
Портильо
Хавьер Портильо
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
85
0
Каскеро
Франциско Каскеро
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Риос
Педро Риос
46
0
Колунга
Адриан Колунга
75
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Гонсало
Гонсало
0
Каш
Ибрахим Каш
0
Боатенг
Дерек Боатенг
0
Парехо
Даниэль Парехо
0
Москера
Педро Москера
0
Ману
Ману
0
Арисменди
Хавьер Арисменди