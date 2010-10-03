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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Парехо 21
Ману 43
Мику 82
3:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
3 окт. 2010, 18:00 МСК
3.10.2010, 18:00 МСК
воскресенье
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Кодина
Жорди Кодина
90
0
Мане
Мане
90
0
Торрес
Мигель Торрес
46
0
Диас
Ката Диас
90
0
Маркано
Иван Маркано
90
0
Боатенг
Дерек Боатенг
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Парехо
Даниэль Парехо
21'
21'
90
0
Ману
Ману
43'
43'
85
0
Риос
Педро Риос
90
0
Колунга
Адриан Колунга
79
Запасные
0
Устари
Оскар Устари
0
Пинтос
Пабло Пинтос
0
Альбин
Хуан Анхель Альбин
0
Каскеро
Франциско Каскеро
0
Борха
Борха
0
Москера
Педро Москера
0
Мику
Мику
82'
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
75
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фаринос
Франциско Фаринос
90
0
Кико
Кико
66
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
57
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Родри
Родри
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Тоте
Тоте
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Портильо
Хавьер Портильо