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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
0:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 4 тур
Примера,
4 тур
Испания
22 сент. 2010, 21:00 МСК
22.09.2010, 21:00 МСК
среда
Составы
Сарагоса
мин
0
Лакрус
Кевин Лакрус
90
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
87
0
Габи
Габи
90
0
Бертоло
Николас Бертоло
83
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь
77
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Эдмилсон
Эдмилсон
0
Бутахар
Саид Бутахар
0
Браулио
Нобрега Браулио
0
Перес
Марко Перес
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Дренте
Ройстон Дренте
83
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Руфете
Франсиско Руфете
73
0
Тоте
Тоте
66
0
Трезеге
Давид Трезеге
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Сарр
Мохамед Сарр
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Кико
Кико
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Портильо
Хавьер Портильо