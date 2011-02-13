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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Фаринос 80
Трезеге 89
2:1
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Браулио 4
Примера, 23 тур
Примера,
23 тур
Испания
13 февр. 2011, 19:00 МСК
13.02.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эркулес
мин
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
90
0
Памаро
Ноэ Памаро
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Томер
Оливье Томер
70
0
Фаринос
Франциско Фаринос
80'
80'
90
0
Кико
Кико
61
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
77
0
Тоте
Тоте
90
0
Трезеге
Давид Трезеге
89'
89'
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Хуанра
Хуанра
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Агилар
Абель Агилар
0
Агирре
Сендоа Агирре
0
Портильо
Хавьер Портильо
Сарагоса
мин
0
Бутахар
Саид Бутахар
77
0
Франко
Леонардо Франко
90
0
Ярошик
Иржи Ярошик
90
0
Контини
Маттео Контини
90
0
Обрадович
Иван Обрадович
90
0
Диого
Карлос Диого
90
0
Лафита
Анхель Лафита
56
0
Габи
Габи
90
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Эррера
Андер Эррера
90
0
Браулио
Нобрега Браулио
4'
4'
63
Запасные
0
Доблас
Антонио Доблас
0
Да Силва
Пауло Да Силва
0
Паредес
Хавьер Паредес
0
Н'Дав
Гиран Н'Дав
0
Бертоло
Николас Бертоло
0
Хорхе Лопес
Хорхе Лопес
0
Синама-Понголь
Флоран Синама-Понголь