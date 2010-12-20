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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Расинг
Сантандер
0:0
Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Примера, 16 тур
Примера,
16 тур
Испания
20 дек. 2010, 23:00 МСК
20.12.2010, 23:00 МСК
понедельник
Составы
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
90
0
Энрике
Энрике
90
0
Пинильос
Пабло Пинильос
76
0
Колса
Гонсало Колса
90
0
Ласен
Мехди Ласен
82
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
61
0
Мунитис
Педро Мунитис
90
0
Кеннеди
Кеннеди
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Перес
Франсис Перес
0
Серрано
Оскар Серрано
0
Диоп
Папакоули Диоп
0
Бедиа
Эдуардо Бедиа
0
Боладо
Иван Боладо
0
Ариэль
Ариэль
Эркулес
мин
0
Агирре
Сендоа Агирре
90
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Сарр
Мохамед Сарр
90
0
Родри
Родри
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
90
0
Фрицлер
Матиас Фрицлер
90
0
Тоте
Тоте
13
0
Трезеге
Давид Трезеге
60
Запасные
0
Хуанра
Хуанра
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Кристиан
Идальго Кристиан
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
0
Портильо
Хавьер Портильо