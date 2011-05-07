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Матч-центр
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Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эркулес
Аликанте
Агирре 40
Гомеш 43
2:3
Матч завершен
Расинг
Сантандер
Дос Сантос 14
Дос Сантос 41
Энрике 45
Примера, 35 тур
Примера,
35 тур
Испания
7 мая 2011, 19:00 МСК
7.05.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Эркулес
мин
0
Агирре
Сендоа Агирре
40'
40'
46
0
Калатайуд
Хуан Калатайуд
90
0
Пенья
Франциско Пенья
90
0
Пас-Крус
Абрахам Пас-Крус
90
0
Кортес
Давид Кортес
90
0
Хуанра
Хуанра
90
0
Томер
Оливье Томер
6
0
Агилар
Абель Агилар
90
0
Кико
Кико
90
0
Гомеш
Тиагу Гомеш
43'
43'
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
Запасные
0
Велтхуйзен
Пит Велтхуйзен
0
Памаро
Ноэ Памаро
0
Пульхац
Кристиан Пульхац
0
Руфете
Франсиско Руфете
0
Портильо
Хавьер Портильо
0
Трезеге
Давид Трезеге
Расинг
мин
0
Тоньо
Тоньо
90
0
Сисма
Доминго Сисма
90
0
Торрехон
Марк Торрехон
46
0
Энрике
Энрике
45'
45'
90
0
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
0
Перес
Франсис Перес
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
72
0
Циолис
Александрос Циолис
90
0
Гонсалес
Адриан Гонсалес
57
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
0
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
14'
41'
14', 41'
90
Запасные
0
Колторти
Фабио Колторти
0
Пинильос
Пабло Пинильос
0
Фернандес
Кристиан Фернандес
0
Арана
Мануэль Арана
0
Луке
Хулиан Луке
0
Мунитис
Педро Мунитис
0
Ариэль
Ариэль