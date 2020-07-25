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Матч-центр
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Квадво Асамоа
№18
Полузащитник
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Команда
Интер
Гражданство
Гана
Дата рождения
9 дек. 1988 (31) год
Рост
178
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
Дженоа
-:-
Интер
25.07.2020
25 июля 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
-
Интер
-
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
СПАЛ
0 : 4
Интер
16.07.2020
16 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Интер
4
был в запасе
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
Интер
3 : 1
Торино
13.07.2020
13 июля 2020
пн
22:45
был в запасе
Интер
3
Торино
1
был в запасе
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
Верона
2 : 2
Интер
09.07.2020
09 июля 2020
чт
22:45
был в запасе
Верона
2
Интер
2
был в запасе
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
Интер
1 : 2
Болонья
05.07.2020
05 июля 2020
вс
18:15
был в запасе
Интер
1
Болонья
2
был в запасе
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
Интер
6 : 0
Брешиа
01.07.2020
01 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Интер
6
Брешиа
0
был в запасе
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
Парма
1 : 2
Интер
28.06.2020
28 июня 2020
вс
22:45
был в запасе
Парма
1
Интер
2
был в запасе
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
Интер
3 : 3
Сассуоло
24.06.2020
24 июня 2020
ср
20:30
был в запасе
Интер
3
Сассуоло
3
был в запасе
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
Интер
2 : 1
Сампдория
21.06.2020
21 июня 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
2
Сампдория
1
был в запасе
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
Ювентус
2 : 0
Интер
08.03.2020
08 марта 2020
вс
22:45
был в запасе
Ювентус
2
Интер
0
был в запасе
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
22:45
Интер
4 : 2
Милан
09.02.2020
09 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Интер
4
Милан
2
был в запасе
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
Удинезе
0 : 2
Интер
02.02.2020
02 февр. 2020
вс
22:45
был в запасе
Удинезе
0
Интер
2
был в запасе
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
Интер
0 : 0
Рома
06.12.2019
06 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Интер
0
Рома
0
был в запасе
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
Интер
2 : 1
СПАЛ
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Интер
2
СПАЛ
1
был в запасе
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
Брешиа
1 : 2
Интер
29.10.2019
29 окт. 2019
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Брешиа
1
Интер
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Интер
2 : 2
Парма
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Интер
2
Парма
2
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
Сассуоло
3 : 4
Интер
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
13:30
был в запасе
Сассуоло
3
Интер
4
был в запасе
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
21:45
Интер
1 : 2
Ювентус
06.10.2019
06 окт. 2019
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Интер
1
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
Сампдория
1 : 3
Интер
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сампдория
1
Интер
3
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Интер
1 : 0
Лацио
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Интер
1
Лацио
0
был в запасе
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