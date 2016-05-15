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Роберт Аквафреска
№99
Нападающий
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
испания. примера
лига европы плей-офф
Сезон:
2015/2016
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
Кьево
0 : 0
Болонья
15.05.2016
15 мая 2016
вс
19:00
был в запасе
Кьево
0
Болонья
0
был в запасе
7.05.2016
7 мая 2016
сб
21:45
Болонья
0 : 1
Милан
7.05.2016
7 мая 2016
сб
21:45
был в запасе
Болонья
0
Милан
1
был в запасе
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
Эмполи
0 : 0
Болонья
1.05.2016
1 мая 2016
вс
16:00
был в запасе
Эмполи
0
Болонья
0
был в запасе
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
Болонья
2 : 0
Дженоа
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
16:00
был в запасе
Болонья
2
Дженоа
0
был в запасе
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
Наполи
6 : 0
Болонья
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
21:45
минуты: 1' - 60'
Наполи
6
Болонья
0
минуты: 1' - 60'
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:00
Болонья
0 : 1
Торино
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
16:00
был в запасе
Болонья
0
Торино
1
был в запасе
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
Рома
1 : 1
Болонья
11.04.2016
11 апр. 2016
пн
21:45
был в запасе
Рома
1
Болонья
1
был в запасе
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:45
Болонья
0 : 1
Верона
4.04.2016
4 апр. 2016
пн
21:45
был в запасе
Болонья
0
Верона
1
был в запасе
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
Аталанта
2 : 0
Болонья
20.03.2016
20 марта 2016
вс
14:30
минуты: 64' - 90'
Аталанта
2
Болонья
0
минуты: 64' - 90'
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
Сассуоло
0 : 2
Болонья
24.01.2016
24 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
0
Болонья
2
был в запасе
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
Болонья
2 : 2
Лацио
17.01.2016
17 янв. 2016
вс
17:00
был в запасе
Болонья
2
Лацио
2
был в запасе
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
Болонья
0 : 1
Кьево
10.01.2016
10 янв. 2016
вс
17:00
минуты: 82' - 90'
Болонья
0
Кьево
1
минуты: 82' - 90'
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
Милан
0 : 1
Болонья
6.01.2016
6 янв. 2016
ср
17:00
был в запасе
Милан
0
Болонья
1
был в запасе
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:45
Болонья
2 : 3
Эмполи
19.12.2015
19 дек. 2015
сб
22:45
был в запасе
Болонья
2
Эмполи
3
был в запасе
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:00
Дженоа
0 : 1
Болонья
12.12.2015
12 дек. 2015
сб
17:00
был в запасе
Дженоа
0
Болонья
1
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
14:30
Болонья
3 : 2
Наполи
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
14:30
был в запасе
Болонья
3
Наполи
2
был в запасе
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:00
Торино
2 : 0
Болонья
28.11.2015
28 нояб. 2015
сб
20:00
минуты: 63' - 90'
Торино
2
Болонья
0
минуты: 63' - 90'
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Аталанта
1.11.2015
1 нояб. 2015
вс
17:00
был в запасе
Болонья
3
Аталанта
0
был в запасе
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
Болонья
0 : 1
Интер
27.10.2015
27 окт. 2015
вт
22:45
был в запасе
Болонья
0
Интер
1
был в запасе
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
Ювентус
3 : 1
Болонья
4.10.2015
4 окт. 2015
вс
19:00
был в запасе
Ювентус
3
Болонья
1
был в запасе
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