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Матч-центр
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Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:4
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Валерон 12
Пицци 20
Оливейра 28
Гама 90
Примера, 31 тур
Примера,
31 тур
Испания
13 апр. 2013, 19:00 МСК
13.04.2013, 19:00 МСК
суббота
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Лелль
Кристиан Лелль
90
0
Диоп
Папакоули Диоп
32
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Гарсия
Рубен Гарсия
57
0
Баркеро
Хосе Баркеро
71
0
Риос
Педро Риос
90
0
Аквафреска
Роберт Аквафреска
90
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лопес
Педро Лопес
0
Винтра
Лукас Винтра
0
Мичел
Мичел
0
Хуанлу
Хуанлу
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Марти
Рохер Марти
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Силвиу
Силвиу
90
0
Марчена
Карлос Марчена
40
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Агилар
Абель Агилар
42
0
Домингес
Хуан Домингес
90
0
Гама
Бруно Гама
90'
90'
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
12'
12'
90
0
Пицци
Пицци
20'
20'
90
0
Оливейра
Нельсон Оливейра
28'
28'
80
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Зе Каштру
Зе Каштру
0
Айосе
Айосе
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Саломау
Диого Саломау