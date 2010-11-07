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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хуанлу 73
1:2
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Рики 10
Айтами 52
Примера, 10 тур
Примера,
10 тур
Испания
7 нояб. 2010, 19:00 МСК
7.11.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
0
Рейна
Маноло Рейна
90
0
Дель Орно
Асьер Дель Орно
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
73'
73'
90
0
Серхио
Гонсалес Серхио
90
0
Суарес
Рубен Суарес
66
0
Вальдо
Вальдо
55
0
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
0
Мунуа
Густаво Мунуа
0
Серра
Давид Серра
0
Робусте
Мигель Робусте
0
Торрес
Хавьер Торрес
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Хорда
Рафа Хорда
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Сеоане
Диего Сеоане
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Айтами
Артилес Айтами
52'
52'
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Перес
Рубен Перес
90
0
Сауль
Сауль
78
0
Рики
Рики
10'
10'
62
0
Адриан
Адриан
84
Запасные
0
Ману
Ману
0
Морель
Клаудио Морель
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
0
Рочела
Давид Рочела
0
Альварес
Пабло Альварес
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
0
Жука
Жука