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Матч-центр
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лопо 21
Хуанфран 80
2:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
17 мая 2015, 20:00 МСК
17.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
23
Лопо
Альберто Лопо
21'
21'
90
15
Лауре
Лауре
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
2
Пабло
Мануэль Пабло
10
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
17
Саломау
Диого Саломау
90
7
Лукас
Лукас
89
9
Риера
Ориоль Риера
66
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
10
Домингес
Хуан Домингес
11
Хуанфран
Хуанфран
80'
9
Поштига
Элдер Поштига
18
Точе
Точе
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
12
Хуанфран
Хуанфран
90
14
Рамис
Иван Рамис
65
6
Винтра
Лукас Винтра
90
2
Лопес
Иван Лопес
73
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
24
Симао
Жуниор Симао
90
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
46
6
Хосе Мари
Хосе Мари
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
18
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
4
Наварро
Давид Наварро
19
Лопес
Педро Лопес
10
Гарсия
Рубен Гарсия
26
Камараса
Виктор Камараса
8
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
9
Мартинс
Рафаэл Мартинс