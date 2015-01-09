Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 18 тур
Примера,
18 тур
Испания
9 янв. 2015, 22:45 МСК
9.01.2015, 22:45 МСК
пятница
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
13
Мариньо
Диего Мариньо
90
15
Карабелас
Николаос Карабелас
90
4
Наварро
Давид Наварро
90
6
Винтра
Лукас Винтра
90
2
Лопес
Иван Лопес
68
24
Симао
Жуниор Симао
90
22
Сиссоко
Мохаммед Сиссоко
90
21
Иваншиц
Андреас Иваншиц
80
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
7
Баррал
Давид Баррал
68
18
Касадесус
Виктор Касадесус
90
Запасные
1
Хесус Фернандес
Хесус Фернандес
16
Эль-Адуа
Иссам Эль-Адуа
12
Хуанфран
Хуанфран
10
Гарсия
Рубен Гарсия
17
Ксуметра
Жорди Ксуметра
8
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
9
Мартинс
Рафаэл Мартинс
Депортиво
мин
13
Фабри
Фабри
90
18
Точе
Точе
58
23
Лопо
Альберто Лопо
90
26
Сидней
Сидней
90
16
Луизиньо
Луизиньо
90
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
10
Домингес
Хуан Домингес
90
11
Хуанфран
Хуанфран
90
6
Родригес
Хосе Родригес
86
19
Иван Кавалейру
Иван Кавалейру
90
14
Куэнка
Исаак Куэнка
80
Запасные
1
Люкс
Герман Люкс
15
Лауре
Лауре
3
Канелья
Роберто Канелья
5
Инсуа
Пабло Инсуа
8
Медуньянин
Харис Медуньянин
20
Вилк
Цезари Вилк
9
Риера
Ориоль Риера