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Матч-центр
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Коронавирус
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Леванте
Валенсия
Камараса 53
1:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Лукас 22
Примера, 11 тур
Примера,
11 тур
Испания
7 нояб. 2015, 20:15 МСК
7.11.2015, 20:15 МСК
суббота
Карлос Дель Серро Гранде
Карлос Дель Серро Гранде
Главный Судья
Составы
Леванте
мин
13
Рубен
Рубен
90
4
Наварро
Давид Наварро
90
19
Лопес
Педро Лопес
90
24
Феддаль
Зухаир Феддаль
90
3
Гарсия
Антонио Гарсия
90
24
Симао
Жуниор Симао
90
10
Гарсия
Рубен Гарсия
90
26
Камараса
Виктор Камараса
53'
53'
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
79
27
Лерма
Жефферсон Лерма
46
14
Марти
Рохер Марти
65
Запасные
13
Мариньо
Диего Мариньо
12
Хуанфран
Хуанфран
17
Ксуметра
Жорди Ксуметра
7
Верса
Верса
18
Касадесус
Виктор Касадесус
23
Гилас
Набиль Гилас
20
Дейверсон
Дейверсон
Депортиво
мин
1
Люкс
Герман Люкс
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
15
Лауре
Лауре
88
26
Сидней
Сидней
90
14
Аррибас
Алехандро Аррибас
90
18
Гутьеррес
Хонас Гутьеррес
59
18
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
22
Боргес
Селсо Боргес
90
17
Картабия
Федерико Картабия
59
7
Лукас
Лукас
22'
22'
90
Запасные
26
Гомес
Давид Гомес
6
Кани
Кани
4
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
10
Домингес
Хуан Домингес
11
Хуанфран
Хуанфран
30
Кардозу
Мигел Кардозу
9
Риера
Ориоль Риера