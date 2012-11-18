Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:2
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мартинс 40
Баркеро 82
Примера, 12 тур
Примера,
12 тур
Испания
18 нояб. 2012, 14:00 МСК
18.11.2012, 14:00 МСК
воскресенье
Мигель Анхель Перес Ласа
Мигель Анхель Перес Ласа
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Айосе
Айосе
90
0
Марчена
Карлос Марчена
7
0
Зе Каштру
Зе Каштру
14
0
Лауре
Лауре
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Бергантиньос
Алекс Бергантиньос
90
0
Домингес
Хуан Домингес
62
0
Гама
Бруно Гама
90
0
Валерон
Хуан Карлос Валерон
90
0
Рики
Рики
90
Запасные
0
Люкс
Герман Люкс
0
Пабло
Мануэль Пабло
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Сауль
Сауль
0
Агилар
Абель Агилар
0
Сантуш
Андре Сантуш
0
Бодипо
Родольфо Бодипо
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
90
0
Мичел
Мичел
57
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
82'
82'
90
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
40'
40'
81
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
77
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Лелль
Кристиан Лелль
0
Родас
Эктор Родас
0
Риос
Педро Риос
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Анхель
Анхель