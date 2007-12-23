Матч завершен
Леванте
Валенсия
0:1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
23 дек. 2007, 19:00 МСК
23.12.2007, 19:00 МСК
воскресенье
Составы