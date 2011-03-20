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Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
0:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Суарес 90
Примера, 29 тур
Примера,
29 тур
Испания
20 марта 2011, 19:00 МСК
20.03.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Депортиво
мин
0
Арансубиа
Даниэль Арансубиа
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Лауре
Лауре
90
0
Колотто
Диего Колотто
90
0
Пабло
Мануэль Пабло
90
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
77
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Томас
Антонио Томас
90
0
Перес
Рубен Перес
71
0
Адриан
Адриан
65
0
Лассад
Ноуиоуи Лассад
90
Запасные
0
Ману
Ману
0
Айтами
Артилес Айтами
0
Сеоане
Диего Сеоане
0
Сауль
Сауль
0
Жука
Жука
0
Мичел
Мичел
0
Санд
Хосе-Густаво Санд
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Хуанлу
Хуанлу
76
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
82
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Вальдо
Вальдо
90
0
Кайседо
Фелипе Кайседо
90
Запасные
0
Рейна
Маноло Рейна
0
Серра
Давид Серра
0
Родас
Эктор Родас
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Надаль
Хиско Надаль
0
Суарес
Рубен Суарес
90'