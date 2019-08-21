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Лента
Матч-центр
Моя команда
Александр Салугин
№77
Нападающий
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 окт. 1988 (31) год
Рост
185
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2012/2013
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
17:00
Арарат
0 : 3
Нижний Новгород
18'
18'
18'
21.08.2019
21 авг. 2019
ср
17:00
18'
минуты: 1' - 90'
Арарат
0
Нижний Новгород
3
минуты: 1' - 90'