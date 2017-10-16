Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
19
Идову
Брайан Идову
90
6
Конде
Секу Конде
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
5
Гол
Януш Гол
90
16
Баланович
Сергей Баланович
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
14
Прокофьев
Станислав Прокофьев
90
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
90
15
Роша
Нуну Роша
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
90
Запасные
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
90'
Желтая карточка
90'
80'
Желтая карточка
65'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
19'
13'
Желтая карточка
5'
Желтая карточка
Начало матча