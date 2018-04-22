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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
90
4
Жигулев
Илья Жигулев
56
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
10
Мелкадзе
Георгий Мелкадзе
34
15
Роша
Нуну Роша
82
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
88
20
Комолов
Павел Комолов
71
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
17'
90
9
Бодул
Дарко Бодул
76
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
События
Матч окончен 0:2
90'
ГОЛ! 0:2
90'
Желтая карточка
88'
Замена
87'
Желтая карточка
87'
Желтая карточка
Замена
82'
Желтая карточка
77'
76'
Замена
Желтая карточка
73'
71'
Замена
Замена
56'
Конец первого тайма (0:1)
Замена
34'
17'
ГОЛ С ПЕНАЛЬТИ! 0:1
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