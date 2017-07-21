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мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
23'
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
75
Мусалов
Тагир Мусалов
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
6
Карасев
Павел Карасев
55
94
Данченко
Олег Данченко
70
97
Мамтов
Хасан Мамтов
71
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
Запасные
Главный тренер
Александр Григорян
мин
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
86'
Желтая карточка
75'
Желтая карточка
Замена
71'
Замена
70'
64'
Замена
Замена
55'
46'
Желтая карточка
46'
Замена
Конец первого тайма (1:0)
Желтая карточка
45'
40'
Замена
39'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:0
23'
Желтая карточка
11'
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Прошлые матчи
Новости
07 июня 2019, 13:43
14 апреля 2019, 19:04
13 ноября 2020, 23:29
24 апреля 2019, 21:21
14 апреля 2019, 18:20
01 апреля 2019, 14:36
15 марта 2019, 22:52