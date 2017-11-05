Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Конде
Секу Конде
56
5
Гол
Януш Гол
46
27
Костюков
Михаил Костюков
12'
76
8
Огуде
Фегор Огуде
90
32
Мельников
Иван Мельников
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
9
Бодул
Дарко Бодул
90
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
90
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
86
7
Кацаев
Адлан Кацаев
84
49
Прудников
Александр Прудников
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
28'
5'
90
Запасные
Главный тренер
Вадим Скрипченко
События
Матч окончен 1:2
90'
86'
Замена
84'
Желтая карточка
84'
Замена
78'
Желтая карточка
76'
Желтая карточка
73'
63'
Вторая желтая
Желтая карточка
57'
Замена
56'
Желтая карточка
51'
Замена
46'
Конец первого тайма (1:2)
Желтая карточка
41'
Желтая карточка
34'
28'
ГОЛ! 1:2
21'
Желтая карточка
ГОЛ! 1:1
12'
5'
ГОЛ! 0:1
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Прошлые матчи
Новости
07 июня 2019, 13:43
14 апреля 2019, 19:04
13 ноября 2020, 23:29
24 апреля 2019, 21:21
14 апреля 2019, 18:20
01 апреля 2019, 14:36
15 марта 2019, 22:52