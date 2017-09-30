Рубин - Амкар-Пермь: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
0:1

Рубин - Амкар-Пермь: 30 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
Гол 83
РПЛ, 12 тур

РПЛ,

12 тур

Россия
30 сент. 2017, 16:30 МСК
30.09.2017, 16:30 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
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Матч окончен 0:1
90'
Замена
Михаил Сиваков
Януш Гол
85'
Желтая карточка
Артур Нигматуллин
83'
ГОЛ! 0:1
Януш Гол
82'
Замена
Дарко Бодул
Станислав Прокофьев
Замена
Максим Лестьенн
Гекдениз Карадениз
73'
71'
Замена
Михаил Гащенков
Сергей Баланович
63'
Желтая карточка
Януш Гол
Замена
Рифат Жемалетдинов
Максим Канунников
62'
Желтая карточка
Владимир Гранат
61'
Желтая карточка
Янн М'Вила
58'
57'
Желтая карточка
Александар Милькович
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча

Прошлые матчи

14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3

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