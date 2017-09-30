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мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
73
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
9
Канунников
Максим Канунников
62
33
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
Главный тренер
Курбан Бердыев
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
5
Гол
Януш Гол
83'
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
16
Баланович
Сергей Баланович
71
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
14
Прокофьев
Станислав Прокофьев
82
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 0:1
90'
Замена
85'
Желтая карточка
83'
ГОЛ! 0:1
82'
Замена
73'
71'
Замена
63'
Желтая карточка
62'
Желтая карточка
61'
Желтая карточка
58'
57'
Желтая карточка
Конец первого тайма (0:0)
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
01 сентября, 13:46
28 августа, 16:48