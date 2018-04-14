Амкар-Пермь - Рубин: 14 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
0:3

Амкар-Пермь - Рубин: 14 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Рубин
Казань
Азмун 24
Азмун 39
Кузьмин 77
РПЛ, 26 тур

РПЛ,

26 тур

Россия
14 апр. 2018, 11:30 МСК
14.04.2018, 11:30 МСК
суббота
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
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События

Матч окончен 0:3
90'
Замена
Руслан Камболов
Владимир Гранат
88'
Замена
Рифат Жемалетдинов
Вячеслав Подберезкин
77'
ГОЛ! 0:3
Олег Кузьмин
Желтая карточка
Дарко Бодул
62'
Замена
Дарко Бодул
Саид Эзатолахи
59'
57'
Желтая карточка
Егор Сорокин
Замена
Дмитрий Белоруков
Александр Рязанцев
46'
Конец первого тайма (0:2)
45'
Желтая карточка
Сердар Азмун
39'
ГОЛ! 0:2
Сердар Азмун
Замена
Иван Мельников
Михаил Гащенков
36'
24'
ГОЛ! 0:1
Сердар Азмун
Желтая карточка
Фегор Огуде
24'
Начало матча

Прошлые матчи

14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0 : 3
Рубин
14.04.2018 14 апр. 2018 сб 11:30
Амкар-Пермь
0
Рубин
3

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