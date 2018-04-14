Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
19
Идову
Брайан Идову
90
3
Занев
Петар Занев
90
6
Конде
Секу Конде
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
17
Гащенков
Михаил Гащенков
36
8
Огуде
Фегор Огуде
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
59
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
46
80
Оланаре
Аарон Оланаре
90
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
77'
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
88
15
Коновалов
Игорь Коновалов
90
33
Азмун
Сердар Азмун
39'
24'
90
Запасные
Главный тренер
Курбан Бердыев
События
Матч окончен 0:3
90'
Замена
88'
77'
ГОЛ! 0:3
Желтая карточка
62'
Замена
59'
57'
Желтая карточка
46'
Конец первого тайма (0:2)
45'
Желтая карточка
39'
ГОЛ! 0:2
Замена
36'
24'
ГОЛ! 0:1
Желтая карточка
24'
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Прошлые матчи
Новости
01 сентября, 13:46
28 августа, 16:48