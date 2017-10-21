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мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
23
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
35
Таски
Сердар Таски
90
14
Джикия
Георгий Джикия
90
38
Ещенко
Андрей Ещенко
53
10
Промес
Квинси Промес
90
11
Фернандо
Фернандо
90
8
Глушаков
Денис Глушаков
90
71
Попов
Ивелин Попов
62
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
12
Адриано
Луис Адриано
90
Запасные
Главный тренер
Массимо Каррера
мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
19
Идову
Брайан Идову
90
0
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
6
Конде
Секу Конде
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
0
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
90
5
Гол
Януш Гол
63
13
Баланович
Сергей Баланович
89
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
28
Прокофьев
Станислав Прокофьев
71
Запасные
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
События
Матч окончен 0:0
89'
Замена
85'
Желтая карточка
71'
Замена
64'
Желтая карточка
63'
Замена
Замена
62'
Замена
53'
Конец первого тайма (0:0)
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Прошлые матчи
Новости
31 августа, 22:53
30 августа, 19:35