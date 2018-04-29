Амкар-Пермь - Спартак: 29 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Амкар-Пермь
Пермь
0:2

Амкар-Пермь - Спартак: 29 апреля 2018 смотреть онлайн

Матч завершен
Спартак
Москва
Боккетти 8
Ханни 81
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
29 апр. 2018, 14:00 МСК
29.04.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Составы

Подробнее

События

Матч окончен 0:2
81'
ГОЛ! 0:2
Софьян Ханни
Замена
Фелисио Браун Форбс
Александр Рязанцев
72'
Замена
Михаил Костюков
Саид Эзатолахи
64'
Замена
Аарон Оланаре
Дарко Бодул
64'
46'
Замена
Марио Пашалич
Никола Максимович
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
Михаил Сиваков
43'
Желтая карточка
Саид Эзатолахи
42'
41'
Замена
Софьян Ханни
Зе Луиш
Желтая карточка
Павел Комолов
31'
31'
Желтая карточка
Сальваторе Боккетти
28'
Желтая карточка
Артем Тимофеев
8'
ГОЛ! 0:1
Сальваторе Боккетти
Начало матча

Прошлые матчи

29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0 : 2
Спартак
29.04.2018 29 апр. 2018 вс 14:00
Амкар-Пермь
0
Спартак
2

Новости

Узнаем соперников «Локомотива» и «Спартака» по деталям: бывший тренер «Зенита», самые дорогие игроки ЛЕ и возвращение мема про Фалькао
#Лига Европы
27 августа, 16:10
Самые популярные инстаграмы футболистов РПЛ: у 167 человек больше десяти тысяч, среди 8 миллионников только один россиянин
#РПЛ
26 августа, 17:51
У «Спартака» жив только один форвард – Понсе, который съездил на Олимпиаду и раньше забивал меньше всех
#Спартак
21 августа, 19:35
Карпин считал Песьякова лучшим по игре ногами, называл «Писей», а их жены дружно посылали «Сочи»
#Сергей Песьяков
16 августа, 22:27
Фанаты «Спартака» наехали на игроков через баннеры: обвиняли в слабой игре и нежелании говорить после провалов
#Спартак
14 августа, 19:09
Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро
#Спартак
10 августа, 22:29
У Витории два поражения в трех матчах РПЛ – так слабо не было с сезона-2012/13, когда в «Спартаке» был Карпин
#Руй Витория
07 августа, 22:28
Карпин – главный курильщик страны. Начал в 19 и верит: в меру не вред. Тренируя «Спартак», расходовал по пачке в день
#Валерий Карпин
23 июля, 20:25
# Новости матча
«Спартак» сказал о полной поддержке Витории: «А разве кто-то в клубе говорил, что Руй уходит?»
1
04 сентября, 14:30
1
РПЛ опубликовала календарь на 7-10 туры: ЦСКА сыграет со «Спартаком» 20 сентября
01 сентября, 15:08
Крал перешел в «Вест Хэм» на правах аренды
31 августа, 22:53
«Спартак» анонсировал трансфер Крала в «Вест Хэм». Его арендуют на год с обязательным выкупом
31 августа, 18:05
СМИ написали о переговорах «Спартака» с Черчесовым. Клуб назвал это фейком, владелец отказался от комментариев
31 августа, 17:54
УЕФА развел домашние матчи «Локомотива» и «Спартака» по разным дням из-за опасений беспорядков
30 августа, 21:06
Федун назвал домыслами увольнение Витории из «Спартака»
30 августа, 19:35
«Спартак» подписал контракт с защитником Кофрие. Он проводил всю карьеру в Бельгии
29 августа, 10:35