Амкар-Пермь

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мин
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
90
3
Занев
Петар Занев
90
41
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
18
Сиваков
Михаил Сиваков
90
87
Идову
Брайан Идову
90
2
Милькович
Александар Милькович
90
66
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
64
91
Рязанцев
Александр Рязанцев
72
17
Гащенков
Михаил Гащенков
90
20
Комолов
Павел Комолов
90
9
Бодул
Дарко Бодул
64
Запасные
Главный тренер
Вадим Евсеев
мин
57
Селихов
Александр Селихов
90
25
Мельгарехо
Лоренцо Мельгарехо
90
16
Боккетти
Сальваторе Боккетти
8'
90
29
Кутепов
Илья Кутепов
90
6
Максимович
Никола Максимович
46
38
Ещенко
Андрей Ещенко
90
11
Фернандо
Фернандо
90
47
Зобнин
Роман Зобнин
90
40
Тимофеев
Артем Тимофеев
90
9
Зе Луиш
Зе Луиш
41
10
Промес
Квинси Промес
90
Запасные
Главный тренер
Массимо Каррера
События
Матч окончен 0:2
81'
ГОЛ! 0:2
72'
Замена
64'
Замена
64'
46'
Замена
Конец первого тайма (0:1)
Желтая карточка
43'
Желтая карточка
42'
41'
Замена
Желтая карточка
31'
31'
Желтая карточка
28'
Желтая карточка
8'
ГОЛ! 0:1
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31 августа, 22:53
30 августа, 19:35