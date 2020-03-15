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Кристиан Нобоа
№16
Полузащитник
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Команда
Сочи
Гражданство
Эквадор
Дата рождения
8 апр. 1985 (35) лет
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010
2009
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
48'
66'
48'
66'
48'
66'
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
48'
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
Сочи
5 : 1
Оренбург
78'
78'
78'
11.03.2020
11 марта 2020
ср
19:30
78'
минуты: 1' - 90'
Сочи
5
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
Сочи
2 : 0
Урал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
2
Урал
0
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
Сочи
2 : 3
ЦСКА
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 68'
Сочи
2
ЦСКА
3
минуты: 1' - 68'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
Сочи
1 : 2
Тамбов
44'
44'
44'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
16:30
44'
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Тамбов
2
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 2
Крылья Советов
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Крылья Советов
2
минуты: 1' - 90'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
Сочи
2 : 0
Ахмат
73'
74'
73'
74'
73'
74'
30.09.2019
30 сент. 2019
пн
19:30
73'
минуты: 1' - 84'
Сочи
2
Ахмат
0
минуты: 1' - 84'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Локомотив
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
0
Локомотив
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
Урал
3 : 1
Сочи
26.08.2019
26 авг. 2019
пн
18:00
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
Оренбург
1 : 1
Сочи
90'
90'
90'
16.08.2019
16 авг. 2019
пт
18:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
1
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
ЦСКА
0 : 0
Сочи
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Сочи
0
минуты: 1' - 90'
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
Зенит
1 : 1
Краснодар
3.08.2019
3 авг. 2019
сб
21:30
был в запасе
Зенит
1
Краснодар
1
был в запасе
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
Зенит
2 : 1
Тамбов
14.07.2019
14 июля 2019
вс
19:00
был в запасе
Зенит
2
Тамбов
1
был в запасе