Кристиан Нобоа
№16
Полузащитник
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Команда
Сочи
Возраст
36
Рост
183
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Моя главная эмоция от этого сезона РПЛ. Авторы «Гола» грустят из-за Чалова и сравнивают русский футбол с шоу Эрика Андре
#РПЛ
16 мая, 17:00
Игроки «Сочи» – в восьмибитном формате. Это коллаб с бразильским дизайнером
#Сочи
01 октября 2020, 16:55
Как вообще вышло, что больше всех забивает Нобоа? Секрет простой
#Кристиан Нобоа
26 сентября 2020, 23:54
Чем футболисты РПЛ занимаются на изоляции: бесятся с детьми, играют на пианино, косплеят спецназ и Канье Уэста
#РПЛ
13 мая 2020, 19:39
Голы в матче «Сочи» – «Оренбург» странные? Давайте разберем каждый
#РПЛ
12 марта 2020, 14:08
«Зенит» за пару месяцев отдал в «Сочи» 8 игроков. Восемь. Восемь!
#Сочи
08 августа 2019, 21:30