Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
Кения
Косово
США
Белоруссия
Канада
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рубин
Казань
0:3
Матч завершен
Сочи
Сочи
Цаллагов 21
Кудряшов 52
Карапетян 90
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
31 авг. 2019, 14:00 МСК
31.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
6
Башкиров
Евгений Башкиров
76
20
Марков
Евгений Марков
55
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
59
Макаров
Никита Макаров
90
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
14
Гранат
Владимир Гранат
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
2
Старфельт
Карл Старфельт
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
56
Седов
Максим Седов
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
52'
52'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
78
77
Полоз
Дмитрий Полоз
66
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
21'
21'
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73
26
Калугин
Никита Калугин
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
5
Померко
Алексей Померко
87
Карапетян
Александр Карапетян
90'
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров