Матч завершен
Рубин
Казань
0:3
Матч завершен
Сочи
Сочи
Цаллагов 21
Кудряшов 52
Карапетян 90
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
31 авг. 2019, 14:00 МСК
31.08.2019, 14:00 МСК
суббота
Николай Волошин
Николай Волошин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
6
Башкиров
Евгений Башкиров
76
20
Марков
Евгений Марков
55
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
69
Степанов
Данил Степанов
90
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
59
Макаров
Никита Макаров
90
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
14
Гранат
Владимир Гранат
29
Денисов
Виталий Денисов
3
Плиев
Константин Плиев
2
Старфельт
Карл Старфельт
77
Акбашев
Роман Акбашев
99
Закиров
Камиль Закиров
56
Седов
Максим Седов
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
52'
52'
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
78
77
Полоз
Дмитрий Полоз
66
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
21'
21'
90
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
73
26
Калугин
Никита Калугин
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
5
Померко
Алексей Померко
87
Карапетян
Александр Карапетян
90'
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров