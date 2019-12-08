Матч завершен
Сочи
Сочи
Лагатор 39
1:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Марков 49
РПЛ, 19 тур

РПЛ,

19 тур

Россия
8 дек. 2019, 16:30 МСК
8.12.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
12
Заболотный
Николай Заболотный
90
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
62
5
Померко
Алексей Померко
74
77
Полоз
Дмитрий Полоз
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
87
Карапетян
Александр Карапетян
52
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
94
Лагатор
Душан Лагатор
39'
39'
90
Запасные
19
Фролов
Евгений Фролов
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
26
Калугин
Никита Калугин
8
Колдунов
Никита Колдунов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Рубин
мин
20
Марков
Евгений Марков
49'
49'
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
84
33
Данченко
Олег Данченко
90
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
12
Зуев
Александр Зуев
87
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
46
Запасные
93
Городовой
Алексей Городовой
23
Коновалов
Иван Коновалов
29
Денисов
Виталий Денисов
69
Степанов
Данил Степанов
2
Старфельт
Карл Старфельт
6
Башкиров
Евгений Башкиров
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
70
Кипиани
Николай Кипиани
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон