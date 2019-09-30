Матч завершен
Сочи
Сочи
Мостовой 12
Нобоа 73
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
30 сент. 2019, 19:30 МСК
30.09.2019, 19:30 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
73'
73'
84
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
9
Заболотный
Антон Заболотный
90
5
Померко
Алексей Померко
66
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
12'
12'
79
26
Калугин
Никита Калугин
90
32
Мевля
Миха Мевля
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
20
Юрганов
Игорь Юрганов
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
90
Шакуро
Павел Шакуро
94
Лагатор
Душан Лагатор
77
Полоз
Дмитрий Полоз
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Ахмат
мин
40
Уциев
Ризван Уциев
90
88
Глушаков
Денис Глушаков
58
19
Иванов
Олег Иванов
90
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
21
Роши
Одисе Роши
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
77
Бериша
Бернард Бериша
90
11
Исмаэл
Исмаэл
76
20
Нижич
Зоран Нижич
90
Запасные
42
Мелихов
Александр Мелихов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
10
Кадыров
Халид Кадыров
6
Гащенков
Михаил Гащенков
22
Садулаев
Лечи Садулаев
59
Харин
Евгений Харин
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
7
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
18
Понсе
Андрес Понсе