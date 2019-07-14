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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Ерохин 46
Дзюба 48
2:1
Матч завершен
Тамбов
Тамбов
Муйва 71
РПЛ, 1 тур
РПЛ,
1 тур
Россия
14 июля 2019, 19:00 МСК
14.07.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
18
Жирков
Юрий Жирков
74
22
Дзюба
Артем Дзюба
48'
48'
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
46'
46'
66
99
Лунев
Андрей Лунев
90
7
Азмун
Сердар Азмун
88
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
86
Рыбиков
Николай Рыбиков
49
Терентьев
Денис Терентьев
24
Маммана
Эмануэль Маммана
23
Мевля
Миха Мевля
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
20
Мак
Роберт Мак
91
Сутормин
Алексей Сутормин
38
Мусаев
Леон Мусаев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
5
Барриос
Вильмар Барриос
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Тамбов
мин
58
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
9
Мамтов
Хасан Мамтов
53
88
Шелия
Гиорги Шелия
90
99
Маркелов
Иван Маркелов
74
3
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
8
Килин
Антон Килин
56
30
Таказов
Сослан Таказов
90
14
Аппаев
Хызыр Аппаев
90
25
Карасев
Павел Карасев
90
92
Чуперка
Валерий Чуперка
90
55
Осипенко
Максим Осипенко
90
Запасные
50
Сугробов
Владимир Сугробов
2
Рыбин
Алексей Рыбин
6
Кулик
Владислав Кулик
23
Кленкин
Данил Кленкин
9
Чернышов
Олег Чернышов
77
Костюков
Михаил Костюков
20
Муйва
Олабиран Муйва
71'
15
Мухаммед
Усман Мухаммед